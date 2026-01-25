Atalanta una vittoria che dà morale e che avvicina alla zona Europa

L'Atalanta ha ottenuto una convincente vittoria contro il Parma, rafforzando la propria posizione in classifica e avvicinandosi alle zone europee. La partita segna anche il ritorno alle gare domenicali alle 15 dopo quattro mesi, offrendo un momento di rinnovato entusiasmo per la squadra e i tifosi. Un risultato importante per mantenere alta la motivazione in vista delle prossime sfide stagionali.

Bergamo. Vittoria con goleada per l'Atalanta, che supera il Parma e resta attaccata all'Europa. Dopo 4 mesi si torna a giocare alla domenica alle 15.00 e direi che l'occasione fa bene ai nostri. Che infatti dopo un quarto d'ora sono già in vantaggio grazie ad un perfetto rigore di Scamacca. Neanche 10 minuti e il capitano De Roon segna il raddoppio su assist di De Ketelaere. L'Atalanta si muove bene, con Jack Raspadori alla sua prima da titolare. Il Parma fatica a contenere i nostri e Ederson ha sui piedi la palla per chiudere il match ma incredibilmente calcia a lato. Partita in totale controllo, con il solito ispirato CdK che tiene la difesa avversaria in costante apprensione.

