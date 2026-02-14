Serata alcolica per una 16enne | beve gin e vodka fino a star male locale chiuso per 8 giorni

Una ragazza di 16 anni ha bevuto gin e vodka durante una serata con gli amici e si è sentita male, finendo in mezzo alla strada. La giovane è stata soccorsa dai paramedici, chiamati subito dopo che aveva perso i sensi. Il locale dove si era riunita con i suoi coetanei è stato chiuso per otto giorni.

Serata alcolica con gli amici finita in mezzo alla strada dove la giovane si è sentita male. Immediata la chiamata al 112, l'arrivo dei soccorritori e la scoperta che la richiesta di aiuto era stata allertata per una ragazzina di 16 anni. Nella giornata di venerdì 13 febbraio gli agenti della polizia locale di Seregno hanno eseguito un provvedimento di chiusura - ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) - per otto giorni dell'attività commerciale ubicata nel comune brianzolo dove la 16enne aveva acquistato i superalcolici. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal questore di Monza, Giovanni Cuciti, per motivi di sicurezza e salute pubblica.