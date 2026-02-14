Chiuso il locale dei gin lemon ai minorenni

Il locale dei gin lemon ha chiuso ieri sera dopo che la questura ha sospeso la licenza per 15 giorni, per aver venduto alcol ai minorenni. La decisione è arrivata subito dopo un intervento delle forze dell’ordine, che hanno controllato il locale nel cuore della città. La sospensione ha provocato l’interruzione della movida, che fino a poco prima animava le serate della zona. Gli agenti hanno sequestrato bevande e multato il titolare per aver infranto le norme sulla vendita di alcol ai giovani.

E' calato ieri il silenzio dove, fino a poche sere fa, regnava la movida 'selvaggia'. Gli agenti del commissariato hanno dato esecuzione al provvedimento del questore Cesare Capocasa: licenza sospesa per 15 giorni e chiusura immediata per un noto locale del centro, appena fuori la cinta muraria. Sabato scorso i controlli che avevano portato a sanzionare i gestori con oltre 3mila euro di verbali. Ieri la chiusura come atto a tutela della sicurezza urbana. Tutto è iniziato sabato con un servizio congiunto tra commissariato e polizia locale: gli agenti sono entrati nel locale trovandosi di fronte a tanti giovani, molti minorenni anche di 15-16 anni.