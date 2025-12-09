Juve l' effetto Spalletti non si vede Le prossime partite già decisive

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre diversi tecnici in meno di una stagione non hanno risolto i problemi dei bianconeri e per ora Spalletti non è riuscito ad invertire la rotta. Ora Bologna, Roma e Pafos in Champions: vietato sbagliare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve l effetto spalletti non si vede le prossime partite gi224 decisive

© Gazzetta.it - Juve, l'effetto Spalletti non si vede. Le prossime partite già decisive

Altre letture consigliate

juve effetto spalletti vedeJuve, ora la corsa Champions si fa dura. E l'effetto Spalletti non si vede - Per il momento, però, la svolta attesa con il cambio dell'allenatore ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Effetto Spalletti Vede