Cuore orgoglio e carattere | I Ragazzi di Panormus vincono a Battipaglia dopo un overtime epico

I Ragazzi di Panormus si sono aggiudicati una vittoria importante nel campionato di serie B di basket in carrozzina, battendo i Crazy Ghosts Salernitano a Battipaglia dopo un overtime. La partita è stata caratterizzata da grande intensità e determinazione, dimostrando il carattere e la tenacia della squadra in una sfida difficile e combattuta fino all’ultimo minuto.

Cuore, orgoglio e carattere. È con queste qualità che I Ragazzi di Panormus hanno costruito una vittoria di enorme valore nel Campionato nazionale di serie B di basket in carrozzina, espugnando il campo dei Crazy Ghosts Salernitano al termine di una sfida intensa, fisica e carica di tensione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Eurolega, Milano cuore e batticuore: batte l'Efes a Istanbul dopo due overtime Basket in carrozzina, I Ragazzi di Panormus dominano il derby: Cus Catania battuto 59-32 al PalamanganoI Ragazzi di Panormus si impongono nel derby di basket in carrozzina, battendo il Cus Catania 59-32 al Palamangano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Triestina-Lumezzane il giorno dopo, Gasperutti: Spirito encomiabile, orgoglio e cuore; Germani, che fatica la vita da capolista: ma anche a Desio vincono i più forti; PRIMA C. La Pinturetta tutto cuore nel finale ribalta l'EliteTolentino; Sant’Angelo tra i Luoghi del Cuore: il Fai di Ascoli restaura una lunetta del chiostro. Frosinone, cuore e carattere: pari d’oro a MonzaIl Frosinone porta via da Monza un pareggio di grande valore al termine di una partita combattuta e ricca di episodi, giocata con personalità anche in inferiorità numerica. L’avvio dei giallazzurri è ... tunews24.it Fezzanese tutta cuore e carattere. Soffre, ma trova il pari nel finaleATHLETIC CLUB ALBARO: Bartoletti, D’Arrigo (84’ Di Pietro), Kurti (74’ Decaroli), Maura, Caramello, Martino (88’ Massa), Marrale, Gaspari (79’ Lembo ... lanazione.it Buon sabato laziali! Cuore, orgoglio e fede biancoceleste sempre con noi Tutto sulla S.S. Lazio, ogni giorno. News, analisi e aggiornamenti biancocelesti Segui Lazio Land 1900 https://www.facebook.com/lazioland/ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.