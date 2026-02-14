Le squadre di basket si muovono sul mercato, perché le rivali cercano di rafforzarsi in vista della salvezza. Harrison si trasferisce a Roseto, Bossi si unisce a Forlì. A poco più di due mesi dalla fine della regular season, le trattative si intensificano e le compagini cercano nuovi elementi per migliorare il roster.

A poco più di due mesi dal termine della regular season tiene banco il mercato: indipendentemente dall’obiettivo stagionale tutte le squadre sono alla ricerca di quel giocatore, o quei giocatori, che possano migliorare il proprio roster in vista del finale di stagione. La rinuncia di Bergamo oltre ad aver stravolto la classifica, ha messo sul mercato i giocatori della Blu Basket, tre dei quali si sono già accasati, facendo piuttosto rumore come nel caso di D’Angelo Harrison. Bogliardi ha firmato con Rieti, il bomber Harrison a Roseto e il play Bossi a Forlì, squadra appaiata in classifica alla Sella Cento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella, le rivali salvezza si muovono. Harrison a Roseto, Bossi a Forlì

La Sella Cento affronta una partita cruciale a Forlì, con la possibilità di essere eliminata dalla competizione.

Salvezza, Forlì si affida all’esperienza dei suoi giocatori.

Argomenti discussi: Sella, la salvezza è un rebus da decifrare. Retrocessioni e ripescaggi, dialoghi in corso.

Sella, la salvezza è un rebus da decifrare. Retrocessioni e ripescaggi, dialoghi in corsoBasket A2: il playout potrebbe essere ad un solo turno, tra diciottesima e diciannovesima, se la Fip deciderà di modificare le regole ... msn.com

Sella Cento, la crisi non si arresta: Lottiamo per evitare i playoutIl trend negativo della Sella Cento sembra non aver fine: mentre nel girone di andata la Baltur Arena era stato un fortino, nel girone di ritorno i biancorossi non riescono più a vincere tra le mura a ... ilrestodelcarlino.it

