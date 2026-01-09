Salvezza Forlì si affida al palmares dei suoi In corsa con 5 rivali nessuna così ‘esperta’

Salvezza, Forlì si affida all’esperienza dei suoi giocatori. In una fase cruciale della stagione, la presenza di calciatori con un passato nelle sfide decisive rappresenta un elemento importante. Con cinque rivali in corsa, nessuna squadra può vantare un bagaglio di esperienze come il Forlì, che punta sulla loro conoscenza delle gare che possono determinare il destino del campionato.

Una delle qualità che serve maggiormente a una squadra che si trova a disputare gare determinanti e che possono addirittura decidere una stagione è la possibilità di avere in campo giocatori che questo tipo di incontri nella loro carriera li abbiamo già disputati. Che si tratti di lottare per lo scudetto, per una coppa europea o per una sfida che può decidere o meno promozione o retrocessione, la pressione e la volontà di fare risultato non cambiano. Ecco perché, almeno in teoria, le formazioni in possesso del maggior numero di elementi abituati a ‘navigare’ in certi climi caldi potrebbero avere vantaggi non indifferenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

