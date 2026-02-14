Sei Nazioni | l’Italrugby cede all’Irlanda a Dublino 20-13

L’Italrugby ha perso contro l’Irlanda a Dublino, a causa di alcune imprecisioni in attacco che hanno permesso agli avversari di conquistare la vittoria con un punteggio di 20-13. La squadra italiana ha faticato a tenere il passo con gli avanti irlandesi, soprattutto negli ultimi minuti di gioco.

L’Irlanda Frena l’Italrugby nel Sei Nazioni: Sconfitta a Dublino per 20-13. L’Italrugby ha ceduto il passo all’Irlanda a Dublino nel match valido per la Sei Nazioni, chiudendo la partita con un punteggio di 20-13. La sconfitta, maturata il 14 febbraio 2026, complica il cammino degli azzurri nel torneo, tradizionalmente un banco di prova impegnativo. Una Partita Tesa Fin dalle Prime Battute. La trasferta irlandese, storicamente ostica per tutte le nazionali, ha confermato le sue difficoltà per l’Italia. Fin dall’inizio, l’Irlanda ha imposto un ritmo elevato, cercando di mettere sotto pressione la mischia italiana e di sfruttare ogni errore avversario.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Italrugby si prepara a sfidare l’Irlanda a Dublino, dopo aver battuto la Scozia in casa nella prima partita del Sei Nazioni 2026.

L’Italia ha perso 20-13 contro l’Irlanda nel match di Sei Nazioni, un risultato che dimostra quanto la squadra abbia fatto passi avanti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Paolo Garbisi: la meta contro l'Irlanda, 2020

Argomenti discussi: Sei Nazioni di rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite degli azzurri; Italrugby, gli Azzurri convocati per il match contro l’Irlanda; L'Italrugby arriva al Sei Nazioni in grande emergenza.; Rugby: Sei Nazioni, l'Italia batte la Scozia 18-15.

Sei Nazioni, Italrugby a testa alta, sconfitta onorevole in Irlanda (20-13)Gli azzurri giocano a lungo alla pari con i quotati avversari, poi prevale la qualità tecnica degli «Shamrocks». Un punto di bonus importante per la classifica ... ilgiornale.it

Sei Nazioni: l'Italrugby cede all'Irlanda a Dublino 20-13Dopo aver battuto la Scozia all'Olimpico di Roma, all'Aviva Stadium di Dublino gli azzurri giocano una bella partita ma alla fine cedono all'Irlanda 20-13 (5-10) in un match valido per la seconda ... ansa.it

Emozione Inno di Mameli, meraviglioso Sei Nazioni, grande Italrugby: 18-15 sulla Scozia #SeiNazioni #rugby #spettacolo #azzurri #stadioolimpico #roma facebook

Nel primo turno del Sei Nazioni la # Francia lancia un messaggio chiaro a cui risponde l'Inghilterra; l’Italia vince una partita di cuore e si candida a possibile sorpresa del torneo Alessandro Chiarabini #GuinnessM6N #ITAvSCO #italrugby x.com