Sei Nazioni Italrugby a testa alta sconfitta onorevole in Irlanda 20-13

L’Italia ha perso 20-13 contro l’Irlanda nel match di Sei Nazioni, un risultato che dimostra quanto la squadra abbia fatto passi avanti. La causa è la differenza di qualità tecnica e di forza fisica tra le due squadre, fattori evidenti nel finale di partita. Gli azzurri sono riusciti a restare in partita per oltre un’ora, mantenendo un ritmo combattivo e mostrando miglioramenti rispetto al passato. In particolare, la difesa italiana ha resistito agli attacchi irlandesi, che hanno comunque prevalso nel finale.

C'era una volta l'Italrugby che prendeva schiaffoni nel Sei Nazioni da tutte le avversarie. Ora non è più così: dopo il successo all'Olimpico contro la Scozia, all'Aviva Stadium di Dublino gli azzurri combattivi e talentuosi restano in partita per oltre un'ora prima di soccombere alla maggiore qualità tecnica e alla potenza degli «Shamrocks». Finisce con un onorevole sconfitta per 20-13 che regala anche un punto di bonus: il ct azzurro Gonzalo Quesada ha dato un'identità ben precisa al suo XV, che vuole giocarsi a viso aperto qualsiasi sfida, anche contro avversari più quotati. La crescita dell'Italia rimane molto promettente ed evidente e può guardare al futuro con ottimismo.