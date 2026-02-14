Sei Nazioni la Scozia si riscatta a Murrayfield | Inghilterra travolta 31-20

La Scozia ha vinto contro l’Inghilterra a Murrayfield, grazie a una prestazione decisiva. Jones segna due volte, mentre Ritchie e White aggiungono le loro mete, portando la squadra di Townsend in testa alla classifica provvisoria delle Sei Nazioni. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato che ha sostenuto i padroni di casa dall’inizio alla fine.

Grazie a un avvio travolgente e a mezz’ora complessiva giocata in superiorità numerica, la Scozia ha sconfitto per 31-20 l’Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni. Successo che riscatta la dura sconfitta di una settimana fa a Roma, che aveva alimentato seri dubbi sulla gestione del c.t. Greg Townsend (che oggi toccava quota 100 panchine). Scozia che riprende anche il possesso della Calcutta Cup, persa lo scorso anno a Twickenham. Prima sconfitta, invece, dopo 12 vittorie consecutive, per la squadra del c.t. Steve Borthwick, che aveva esordito con una larga vittoria a Cardiff. In attesa di Galles-Francia (domani alle 16. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa sera allo stadio Monigo di Treviso, l’Italia Under 20 ha perso contro la Scozia nel debutto del Sei Nazioni 2026.

Domani l’Italrugby torna in campo all’Olimpico contro la Scozia, aprendo ufficialmente la nuova edizione del Sei Nazioni 2026.

VITTORIA EPICA DELL'ITALIA con LA SCOZIA - Italia 18 Scozia 15 La Reazione a Caldo dopo la LIVE

