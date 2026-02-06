Questa sera allo stadio Monigo di Treviso, l’Italia Under 20 ha perso contro la Scozia nel debutto del Sei Nazioni 2026. La squadra italiana di Andrea Di Giandomenico ha affrontato un avversario compatto, ma alla fine i britannici si sono imposti con un punteggio che lascia poco spazio alle recriminazioni. La partita è durata 80 minuti di intensità, con entrambe le squadre che hanno dato tutto sul campo.

Si è concluso da pochi minuti il match d’esordio del Sei Nazioni Under 20 2026 e allo stadio Monigo di Treviso sono scesi in campo l’Italia di Andrea Di Giandomenico e la Scozia. Ed è un esordio amaro per gli azzurrini, che fin da subito vanno in sofferenza, vedono scappare via i britannici e non riescono mai a rientrare in partita. Avvio complicato per l’Italia Under 20, costretta subito a inseguire anche per l’inferiorità numerica: dopo appena un minuto Luca Rossi finisce sul taccuino dell’arbitro con un cartellino giallo che lascia gli azzurrini in quattordici. La Scozia approfitta immediatamente degli spazi e al 3’ passa a colpire: calcio a seguire ben calibrato, difesa italiana sorpresa e Nairn Moncrieff è il più rapido ad arrivare sull’ovale per la meta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia perde in casa con la Scozia

L'Italia si prepara ad affrontare la Scozia all'Olimpico in una partita che vale molto di più di una semplice sfida.

Questa mattina sono stati annunciati i convocati della nazionale italiana di rugby per la partita contro la Scozia, in programma sabato 7 febbraio alle 15.

