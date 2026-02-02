Domani l’Italrugby torna in campo all’Olimpico contro la Scozia, aprendo ufficialmente la nuova edizione del Sei Nazioni 2026. Lo stadio, che da 15 anni ospita le partite della nazionale italiana, si prepara a vivere un’altra giornata di emozioni e tensioni. È il momento di vedere se gli azzurri riusciranno a partire con il piede giusto in questa stagione importante.

Nella pancia dello stadio che da 15 anni è la casa dell'Italrugby avviene il taglio del nastro dell'edizione 2026 del Sei Nazioni. Gli azzurri inizieranno il loro cammino sabato 7 febbraio proprio all'Olimpico contro la Scozia, anche se la prima sfida del torneo sarà già giovedì 5 (Francia-Irlanda). "Quest'anno giocheremo anche la Nations Cup a luglio e novembre, ma il Sei Nazioni resta il focus principale - così il presidente federale Andrea Duodo -. Con Scozia e Inghilterra (il 7 marzo) sono previsti due sold out, venduti 115mila biglietti e una lista d'attesa per la prossima gara. Vogliamo ancora promuovere i valori del rugby italiano, continuare a far crescere il movimento e dare fiducia al ct Quesada e a questa squadra che ha dato grandi segnali di miglioramento grazie alla profondità della rosa e alla competitività aumentata con le Nazionali d'élite". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sei Nazioni, l'Italrugby parte sabato all'Olimpico contro la Scozia

Approfondimenti su Olimpico Stadio

Il ct dell’Italia annuncia la lista dei convocati per le prime tre partite del Sei Nazioni, con Scozia all’Olimpico il 7 febbraio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ange Capuozzo: la meta con l'Australia, 2022

Ultime notizie su Olimpico Stadio

Argomenti discussi: Italrugby, gli Azzurri convocati per l’esordio contro la Scozia nel Guinness Sei Nazioni 2026; L’Italrugby torna a Verona in vista del Sei Nazioni 2026; L’Ital rugby torna al Payanini Center in vista del Sei Nazioni 2026; Italrugby, iniziato il raduno a Verona in preparazione al Guinness Sei Nazioni 2026.

Sei Nazioni 2026: i convocati dell’Italrugby per la sfida alla ScoziaGonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Roma in preparazione alla partita contro la Scozia – valida p ... sportparma.com

Italrugby al Sei Nazioni senza l'infortunato Todaro: il bollettino medicoIl 19enne del Northampton costretto al forfait mentre il resto degli azzurri, agli ordini del ct Quesada, si prepara per l'esordio contro la Scozia: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Tegola per gli Azzurri: Edoardo Todaro si infortunia e lascia il ritiro dell'Italia, alla vigilia del Sei Nazioni #Italrugby @Federugby @SixNationsRugby x.com

In vista del prossimo torneo Sei Nazioni, il documentario racconta l’anima dell’Italrugby. “80 minuti - Italrugby, l’ambizione di arrivare in alto” in anteprima su #RaiPlay bit.ly/80MinutiAnteprima #RaiDocumentari #italrugby facebook