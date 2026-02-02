Sei Nazioni l' Italrugby parte sabato all' Olimpico contro la Scozia
Domani l’Italrugby torna in campo all’Olimpico contro la Scozia, aprendo ufficialmente la nuova edizione del Sei Nazioni 2026. Lo stadio, che da 15 anni ospita le partite della nazionale italiana, si prepara a vivere un’altra giornata di emozioni e tensioni. È il momento di vedere se gli azzurri riusciranno a partire con il piede giusto in questa stagione importante.
Nella pancia dello stadio che da 15 anni è la casa dell'Italrugby avviene il taglio del nastro dell'edizione 2026 del Sei Nazioni. Gli azzurri inizieranno il loro cammino sabato 7 febbraio proprio all'Olimpico contro la Scozia, anche se la prima sfida del torneo sarà già giovedì 5 (Francia-Irlanda). "Quest'anno giocheremo anche la Nations Cup a luglio e novembre, ma il Sei Nazioni resta il focus principale - così il presidente federale Andrea Duodo -. Con Scozia e Inghilterra (il 7 marzo) sono previsti due sold out, venduti 115mila biglietti e una lista d'attesa per la prossima gara. Vogliamo ancora promuovere i valori del rugby italiano, continuare a far crescere il movimento e dare fiducia al ct Quesada e a questa squadra che ha dato grandi segnali di miglioramento grazie alla profondità della rosa e alla competitività aumentata con le Nazionali d'élite". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
