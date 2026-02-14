Il campione di sci alpino Braathen si commuove al telefono con Tomba dopo aver vinto l’oro olimpico. La causa è la vittoria nel gigante, che gli ha regalato il primo oro per il Brasile. Braathen si lascia andare alle lacrime mentre ascolta le parole di incoraggiamento della leggenda azzurra, che ha chiamato per complimentarsi. La scena si svolge in un momento di grande emozione, con il giovane atleta che si sente premiato per tutto il lavoro fatto.

L'italiano di Lucas Pinheiro Braathen non sarà da oro olimpico, ma comunque ottimo: "Ciao fratello mio, come stai" dice il brasiliano parlando al telefono, in diretta. E dall'altra parte risponde Alberto Tomba con tono festoso: "Lucas, bravo! Congratulazioni". Qui Braathen quasi non ci crede: "Grazie mille leggenda. Come stai?". La carica di Tomba è inarrestabile: "Gold medal, medaglia d'oro per il Brasile! Riesci a crederci?" e lo stupore dell'olimpionico diventa commozione: "No, non posso.". Poi un'ultima battuta, sempre dell'azzurro: "Stai piangendo come me, sei il migliore! Bravo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Sei il migliore, ci credi?" Braathen sente Tomba al telefono e scoppia in lacrime

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi, un risultato che ha sorpreso tutti e ha portato il Brasile nel panorama dello sci alpino.

Alberto Tomba ha chiamato Lucas Braathen dopo il gigante di Bormio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, perché il brasiliano ha pianto di emozione e Tomba ha voluto incoraggiarlo.

