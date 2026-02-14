Gli ambientalisti avvertono: le rose di San Valentino sono piene di pesticidi. I test condotti su diversi bouquet mostrano livelli elevati di sostanze chimiche dannose, che vengono trovate spesso nelle rose importate da paesi esteri. Gli esperti spiegano che queste piante vengono trattate con prodotti aggressivi per aumentare la resa e resistere ai lunghi viaggi. Per i consumatori, questo significa rischiare di acquistare fiori contaminati, senza saperlo.

“Tenetevi alla larga dalle rose questo San Valentino” hanno avvertito gli ambientalisti dopo che diversi test hanno dimostrato come queste siano fortemente contaminate da pesticidi. Test di laboratorio su molti bouquet nei Paesi Bassi, il principale snodo europeo per l’importazione di fiori, hanno rilevato che le rose presentano residui di tossine neurologiche e riproduttive più alti rispetto ad altri fiori. Le rose rosse sono risultate le peggiori, con un mazzo contenente tracce di ventisei diversi pesticidi, metà dei quali sono vietati nell’UE. Il “pericolo” dietro le rose di San Valentino. “Niente dice amore come rose ricoperte da un raffinato cocktail chimico”, ha affermato Roisin Taylor della Verde Flower Co. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Secondo alcuni test, le rose di San Valentino sono eccessivamente ricoperte di pesticidi

A pochi giorni dalla festa degli innamorati, le rose restano il dono più diffuso.

Quest’anno, i fiori italiani si fanno strada nel mercato di San Valentino.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tatuaggi e cancro: cosa sappiamo; F1, Charles Leclerc convince nella seconda giornata di test a Sakhir. Norris insegue, problemi per Mercedes; Honda rialza la testa: Grandi progressi; Quiz Esame Responsabili Tecnici Albo Nazionale Gestori Ambientali 2026 – Banca dati ufficiale.

Queste sono le migliori creme da notte che trovi al supermercato secondo un test tedesco. C’è anche la tua?Durante il giorno, la pelle è costantemente esposta a diversi fattori ambientali come il sole, la polvere, l’inquinamento e i raggi UV. Questi elementi, insieme allo stress e alle aggressioni esterne, ... greenme.it

PCI Express 3.0 vs 4.0 vs 5.0: quali sono le differenze?La domanda è semplice: quanto conta la versione del PCI Express sulle prestazioni di una scheda grafica? Nella volontà di offrirvi una risposta che sia il più chiara e precisa possibile, ho deciso di ... tomshw.it

Non tutti vivono San Valentino allo stesso modo. Cosa fare se i bisogni dei due partner non corrispondono Lo spiega la Dottoressa Marinella Cozzolino x.com

Oggi è San Valentino. E forse parlare di questo gesto è il modo più vero per celebrare l’amore, al di là delle ricorrenze imposte dal consumismo. Vladyslav Heraskevych scende nello skeleton a oltre 130 all’ora, a faccia in giù, con il casco come unica identità v facebook