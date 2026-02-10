Si avvicina ad ampi passi San Valentino e le rose sono una certezza

A pochi giorni dalla festa degli innamorati, le rose restano il dono più diffuso. Ma quest’anno, alcuni hanno deciso di sorprendere, regalando cactus a forma di cuore. Un gesto insolito, che fa discutere tra chi preferisce il classico mazzo di fiori e chi invece cerca di uscire dagli schemi.

«Questo fiore è perfetto per una dichiarazione d’amore - sottolinea la presidente dei fioristi di Federfiori Confcommercio Padova, Eleonora Dallan - perché ha petali vellutati e un profumo inebriante» Pare che qualcuno, volendo distinguersi, abbia deciso di regalare a San Valentino un cactus a forma di cuore. Senza dubbio un’idea originale, simpatica e fuori dagli schemi ma, proprio per questo, magari apprezzata fino a un certo punto. Chi invece vuole andare sul sicuro non deve fare altro che riversare la propria attenzione sulla rosa rossa, simbolo per eccellenza dell'amore e della passione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Per festeggiare l'amore in modo originale, è possibile scegliere tra diverse alternative alle tradizionali rose rosse.

