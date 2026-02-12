San Valentino l’analisi di Coldiretti | i fiori campani conquistano il mercato e scalzano le rose straniere

Quest’anno, i fiori italiani si fanno strada nel mercato di San Valentino. Coldiretti segnala una crescita delle vendite di fiori campani, che stanno conquistando sempre più spazio rispetto alle rose straniere. Dal ranuncolo alla violaciocca, le varietà nazionali offrono un’ampia scelta e stanno diventando una vera alternativa per chi cerca bouquet belli e sostenibili. I fioristi notano un aumento della domanda, e i consumatori sembrano preferire prodotti più vicini e di stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal ranuncolo, coltivato e molto richiesto in Campania, alla violaciocca, dagli anemoni alle bocche di leone, il San Valentino 2026 vede la rivincita del fiore italiano, con una nuova disponibilità di varietà nazionali che vanno ad arricchire la scelta del bouquet floreale, abbinando sostenibilità e bellezza. Ad affermarlo è una analisi di Coldiretti su previsioni Assofloro, l’associazione dei florovivaisti nazionali, diffusa in vista della Festa degli Innamorati che ricorre il 14 febbraio. Mazzi di fiori e piante restano il regalo più gettonato per l’occasione, tanto da essere scelta dal 56% di coloro che donano qualcosa per l’occasione, secondo un’indagine on line di Coldiretti, largamente davanti a dolciumi, abbigliamento e gioielli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Valentino, l’analisi di Coldiretti: i fiori campani conquistano il mercato e scalzano le rose straniere Approfondimenti su San Valentino 2026 Fiori per San Valentino: 7 alternative alle rose rosse per stupire Per festeggiare l’amore in modo originale, è possibile scegliere tra diverse alternative alle tradizionali rose rosse. Si avvicina ad ampi passi San Valentino e le rose sono una certezza A pochi giorni dalla festa degli innamorati, le rose restano il dono più diffuso. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Valentino 2026 Argomenti discussi: TheFork, San Valentino al ristorante? Aumentano del 13% del prenotazio; San Valentino e solitudine: picco di accessi sulle piattaforme di incontri; Abruzzesi romantici tra cene e regali per san Valentino: i dati della ricerca; YOUTUBE EMOTIONAL HUB DI SAN VALENTINO: LA STRATEGIA DI CHANNEL FACTORY PER PASSARE DALL’ISPIRAZIONE ROMANTICA ALLA CONVERSIONE. Maltempo Sicilia, arriva il ciclone Oriana: weekend di San Valentino con piogge e venti da uraganoMaltempo Sicilia, arriva il ciclone Oriana: weekend di San Valentino con piogge e venti con raffiche da uragano ... quotidianodiragusa.it Maltempo senza tregua: nel weekend di San Valentino arriva un ciclone sull’ItaliaL’Italia resta in una lunga fase instabile e, secondo l’analisi diffusa da 3bmeteo, non si intravede un vero cambio di passo nei prossimi giorni. Dopo ... zon.it Buongiorno e buon giovedì con questi golosi e facilissimi #cuoricini di #sanvalentino. https://blog.giallozafferano.it/mielefarinaefantasia/cuoricini-di-san-valentino/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.