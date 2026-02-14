Luca Argentero ha raccontato di aver ricevuto una chiamata per partecipare a Sanremo 2026, ma dopo aver risposto, tutti si sono improvvisamente allontanati. La sua decisione di non partecipare più deriva proprio da questa esperienza di silenzio improvviso. Geppi Cucciari ha scherzato sulla situazione, chiedendosi se si trattasse di un vero e proprio “ghosting”. Argentero ha spiegato che settimane fa aveva risposto a una chiamata, ma da allora nessuno si è più fatto vivo, portandolo a chiudere definitivamente la porta alla kermesse.

“Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti”. Con queste parole Luca Argentero chiude definitivamente la porta al Festival di Sanremo, svelando un retroscena che ha del clamoroso. Ospite dell’ultima puntata di Splendida Cornice su Rai3, l’attore ha confermato le voci di una trattativa in corso con l’organizzazione della kermesse, finita però nel nulla – o meglio, nel silenzio assoluto – da parte della direzione artistica. La rivelazione in diretta. È stata la conduttrice Geppi Cucciari a servire l’assist, chiedendo con un giro di parole se l’attore fosse in procinto di raggiungere la Riviera ligure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se vado a Sanremo 2026? Mi hanno chiamato e poi sono spariti. Ora non andrei più”: così Luca Argentero. L’ironia di Geppi Cucciari: “Avete fatto ghosting?”

Luca Argentero ha chiarito di aver ricevuto una proposta da parte di Carlo Conti per il Festival di Sanremo, ma poi non ha più avuto notizie.

