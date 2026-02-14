Il fatto che le neuroscienze abbiano studiato gli effetti di San Valentino sul cervello deriva dalla voglia di capire cosa accade quando si prova amore. Durante le ricerche, i ricercatori hanno scoperto che il cervello rilascia sostanze chimiche come dopamina e ossitocina, che generano sensazioni di piacere e connessione. Un esempio concreto: alcuni studi hanno osservato come queste reazioni influenzino il comportamento delle persone durante le feste romantiche.

San Valentino dal cuore al cervello. Negli ultimi anni le neuroscienze hanno iniziato a indagare per capire cosa succede quando scatta l ’amore. Ebbene, i circuiti che si accendono “sono in gran parte gli stessi che si attivano nelle dipendenze da sostanze”. A spiegarlo sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). Insomma, perdere la testa per qualcuno non è solo un modo di dire. Nel circuito del piacere . Iniziamo col dire che nel nostro cervello c’è un circuito del piacere. Ma come funziona? “Immaginiamo che il nostro cervello abbia una centralina programmata per farci sopravvivere: ogni volta che facciamo qualcosa di buono, come mangiare quando abbiamo fame o bere quando abbiamo sete, questa centralina rilascia una scarica di una sostanza chimica chiamata dopamina”, spiegano i dottori anti-bufale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Se l’amore è una droga: l’effetto San Valentino per le neuroscienze

Sara Bianchi ha lanciato una linea di skincare emozionale con messaggi di amore per se stessi, scegliendo di stampare frasi motivazionali e affermazioni di self-love direttamente sui packaging dei prodotti.

Il Teatro del Seminario Vescovile di Bergamo Alta ospita, nella notte di San Valentino, l’anteprima nazionale della performance teatrale “I love you, Paul”.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Se l’amore è una trappola cyber: guru della seduzione e truffe romantiche, come tutelarsi; Amore solo online? Non è amore e non può funzionare, parola di neurologo: ecco perché; L’amore romantico non ci serve più e cosa resta allora, nel quotidiano, di questo sentimento?; A San Valentino celebriamo l’amore con i messaggi e le foto dei lettori.

L’equazione dell’amore: ciò che si riceve è uguale a quello che si dona?In Quel che facciamo dell'amore Massimo Maugeri intreccia musica, memoria e affetti lontani, raccontando come l’amore possa manifestarsi nelle forme più inattese ... libreriamo.it

San Valentino 2026, tempo di riflessioni sull’amore: cosa dice la scienzaAP Photo/Hussein Malla Alla vigilia di San Valentino, la domanda sorge spontanea: nell’era degli ... msn.com

San Valentino per Lorella è... il suo grande amore Silvio, insieme da 36 anni #lorellacuccarini #sanvalentino #fblifestyle facebook

Cosa vedere a San Valentino 2026: dai grandi classici romantici tornati al cinema alle nuove serie tv, ecco i titoli perfetti per celebrare la giornata degli innamorati x.com