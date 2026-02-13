Skincare emozionale i cosmetici con un messaggio di amore per se stessi sono il regalo perfetto per San Valentino o Galentine' s Day

Sara Bianchi ha lanciato una linea di skincare emozionale con messaggi di amore per se stessi, scegliendo di stampare frasi motivazionali e affermazioni di self-love direttamente sui packaging dei prodotti.

San Valentino, il potere della braincare Partendo da questo, abbiamo notato quanto, negli ultimi tempi, anche le confezioni dei cosmetici si siano tramutati in veicoli di messaggi positivi. A San Valentino, allora, approfittiamo del giorno degli innamorati per prenderci cura della persona con cui avremmo la relazione più lunga in assoluto, cioè noi stessi, partendo (perché no) da uno slogan motivazionale. Oggi, lo sappiamo, il paradigma è molto cambiato. Prendersi cura di sé non è più un'imposizione dettata da canoni estetici rigidi, ma una scelta totalmente individuale. Da attuare nel modo che si ritiene migliore, anche attraverso scritte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

San Valentino si avvicina e rappresenta l’occasione perfetta per esprimere i propri sentimenti.

San Valentino si avvicina e molte coppie cercano il regalo giusto per sorprendere chi amano.

