Nautica | nuovi paradigmi per l’industria made in Italy convegno con Rampelli

Giovedì 11 dicembre, presso la Sala della Regina di Montecitorio a Roma, si terrà il convegno “Nautica: nuovi paradigmi per l’industria made in Italy”, a partire dalle 11.30. L’evento riunirà esperti e rappresentanti del settore per approfondire le sfide e le opportunità dell’industria nautica italiana nel contesto attuale.

ROMA – Giovedì 11 dicembre, a partire dalle ore 11.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Nautica: nuovi paradigmi per l'industria made in Italy". Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto). L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.

