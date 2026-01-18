Giustizia giusta – Riformare e modernizzare l’Italia convegno con Rampelli
Il convegno “Giustizia giusta – Riformare e modernizzare l’Italia” si terrà lunedì 19 gennaio alle ore 15 presso la Sala della Regina di Montecitorio a Roma. L’evento, con la partecipazione di Rampelli, affronta le tematiche di riforma e aggiornamento del sistema giudiziario italiano, promuovendo un confronto sulle prospettive di modernizzazione e miglioramento della giustizia nel paese.
ROMA – Lunedì 19 gennaio, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Giustizia giusta – Riformare e modernizzare l’Italia”. Introduce Fabio Rampelli (foto), vice presidente della Camera dei Deputati. Interviene Carlo Nordio, Ministro della Giustizia. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
