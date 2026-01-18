Giustizia giusta – Riformare e modernizzare l’Italia convegno con Rampelli

Il convegno “Giustizia giusta – Riformare e modernizzare l’Italia” si terrà lunedì 19 gennaio alle ore 15 presso la Sala della Regina di Montecitorio a Roma. L’evento, con la partecipazione di Rampelli, affronta le tematiche di riforma e aggiornamento del sistema giudiziario italiano, promuovendo un confronto sulle prospettive di modernizzazione e miglioramento della giustizia nel paese.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.