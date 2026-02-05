La scuola italiana si trova di fronte a una serie di eventi tragici che mettono in luce le sue fragilità. Gli ultimi mesi hanno mostrato come la salute mentale dei giovani sia sotto pressione, e come le relazioni tra scuola, famiglia e comunità abbiano bisogno di un nuovo sforzo congiunto. La situazione richiede attenzione concreta e azioni immediate per affrontare le emergenze che colpiscono l’istituzione e i suoi ragazzi.

Negli ultimi mesi la scuola italiana è stata colpita da eventi tragici che dovrebbero indurre una riflessione profonda sulla funzione educativa e sociale dell’istituzione scolastica, sulla salute mentale dei giovani e sulla qualità delle relazioni tra scuola, famiglia e comunità. In provincia di Latina, l’11 settembre 2025 il quattordicenne Paolo Mendico si è tolto la vita nella sua casa alla vigilia dell’anno scolastico, in una vicenda legata al bullismo che avrebbe subìto e che era stata segnalata dalla famiglia, dando il via a un’inchiesta della Procura per istigazione al suicidio e a un’ispezione ministeriale che ha portato alla sospensione per tre giorni della dirigente scolastica e ad altri provvedimenti nei confronti di docenti dell’Istituto Pacinotti di Fondi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Scuola, fragilità e silenzi: quando l’emergenza educativa chiede una nuova alleanza

Approfondimenti su Scuola Emergenza

È stata firmata questa mattina una collaborazione tra Ance Avellino e il Provveditorato agli studi di Avellino, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nel settore delle costruzioni.

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Sicilia commenta la recente condanna alla parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Palermo, causata dalle segnalazioni di disturbo durante le attività di oratorio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Scuola Emergenza

Argomenti discussi: Leggere il disagio dei nostri studenti, prima che diventi silenzio. La scuola, la fragilità e le responsabilità educative nell'epoca delle crisi invisibili; Cinema. Legami di coppia allo specchio in Le cose non dette e 2 cuori e 2 capanne; A Refrancore la presentazione di Fragili Rami: una storia di fragilità, legami e rinascita; Salvario: il 31 gennaio esce Fragili meravigliose città,il nuovo album del cantautore torinese.

Leggere il disagio dei nostri studenti, prima che diventi silenzio. La scuola, la fragilità e le responsabilità educative nell’epoca delle crisi invisibiliCronaca, cronaca, cronaca. Media televisivi, giornali, blog, social network: tutto scorre senza sosta e si avvicenda in un flusso continuo che amplifica i fatti, li rilancia, li trasforma in una cassa ... orizzontescuola.it

Caso Paolo Mendico, preside sospesa: nel Sud pontino restano domande e silenzi che pesanoSuicidio di Paolo Mendico, preside sospesa tre giorni: a Santi Cosma e Damiano restano domande sul ruolo della scuola e le fragilità adolescenziali ... romait.it

“Da La Spezia a Latina il copione è sempre lo stesso: narrazioni costruite per addossare a dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico in generale tutta la colpa di ogni malessere, fragilità, violenza o devianza sociale. La scuola è sempre, immancabilme facebook

Soft skills a scuola, fragilità degli studenti misurata dall’INVALSI e Metal detector x.com