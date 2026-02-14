La scuola di Vaiana, chiamata scuola Don Milani, sarà pronta entro il 2026 dopo i lavori di ristrutturazione. La causa è l’avvio di un importante intervento di riqualificazione che porterà a una struttura più sicura e moderna. Entro la fine del 2026, gli studenti potranno tornare a frequentare gli spazi rinnovati di via Olmi, dotati di nuove aule, impianti più efficienti e un edificio più resistente ai terremoti.

Entro la fine del 2026 gli studenti della primaria Don Milani rientreranno nel plesso di via Olmi e troveranno una struttura completamente riqualificata, più sicura sotto il profilo sismico, più efficiente dal punto di vista energetico e dotata di spazi rinnovati e funzionali. È questo l’orizzonte confermato dall’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni, a seguito di un confronto con l’ufficio tecnico comunale nel quale sono stati definiti in modo puntuale i tempi di conclusione dell’intervento. Come già condiviso con le famiglie in un recente incontro, il cronoprogramma è rispettato: la chiusura dell’edificio si era resa necessaria dopo una relazione tecnica che aveva evidenziato l’esigenza di un adeguamento strutturale ai più stringenti parametri di sicurezza sismica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola di Vaiana. Pronta entro il 2026

