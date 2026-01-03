Pensioni scuola 2026 rilevazione sul SIDI da completare entro il 9 gennaio

Dal 17 novembre è possibile completare la rilevazione sulla posizione pensionandi nel portale SIDI, un passaggio fondamentale per le pensioni scuola 2026. La procedura, disponibile fino al 9 gennaio, permette di aggiornare i dati necessari per le future liquidazioni. È importante rispettare i tempi indicati per garantire un corretto adempimento delle pratiche e mantenere aggiornate le informazioni sulla propria posizione pensionistica.

Le funzioni “Rilevazione posizione pensionandi” sono attive dal 17 novembre all’interno del portale SIDI. Gli uffici scolastici e le segreterie sono tenuti a concludere tutte le operazioni entro il 9 gennaio 2026. L’attività rientra nel monitoraggio nazionale delle pratiche pensionistiche del personale docente e ATA. Dove si trova la funzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

