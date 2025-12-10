Fiumicino darsena pescherecci pronta entro dicembre 2026

A Fiumicino sono in corso i lavori per la nuova darsena pescherecci, primo stralcio del porto commerciale, che progrediscono secondo il cronoprogramma e sono già al 50% dello sviluppo. I lavori sono previsti per concludersi entro dicembre 2026.

Fiumicino, 10 dicembre 2025 – “A Fiumicino i lavori di realizzazione della nuova darsena pescherecci, quale primo stralcio del I lotto del nuovo porto commerciale, stanno rispettando il cronoprogramma e sono a circa il 50 per cento del loro sviluppo: termineranno entro dicembre 2026?. Lo ha detto a Fiumicino il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta, R affaele Latrofa, a margine del passaggio di consegna al Comune costiero di oltre 7 mila metri quadrati di area demaniale, tra cui l’area di piazzale Molinari e l’ex Stazione Marittima ( leggi qui ). “Abbiamo messo mano, inoltre, al primo Documento che sta sopra i piani regolatori portuali, ovvero il Dpss, concertato anche con il Comune di Fiumicino – ha aggiunto Latrofa – Quello sarà, una volta approvato, il documento che davvero farà capire la visione futura ed anche gli eventuali sviluppi riguardo il ritorno della navigazione commerciale a Fiumicino: la città e l’Autorita’ portuale devono essere assolutamente un tutt’uno in un sistema di squadra in cui ognuno va incontro all’altro quando ne ha bisogno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

