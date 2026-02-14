Scoppia la polemica | Bypassata la decisione unanime del Consiglio

Il Consiglio comunale ha deciso di bypassare l’accordo unanime, scatenando le polemiche. Questa scelta ha generato scontento tra i consiglieri, che sostengono di essere stati esclusi dal processo decisionale. Nei giorni scorsi, alcuni membri hanno denunciato di aver appreso della decisione solo attraverso i social media, invece di ricevere una comunicazione ufficiale. La decisione ha suscitato forti reazioni e domande sulla trasparenza del procedimento.

"Il Consiglio comunale è un organo istituzionale e i primi ad essere informati e coinvolti devono essere i consiglieri comunali, non il pubblico dei social network. Quello organizzato sulla Pace in Medio Oriente non è il Consiglio aperto votato a giugno, ma una conferenza organizzata dalla giunta Moretti e poi rivestita di una forma consiliare per conferirle una legittimazione che nei fatti non ha". Così il gruppo consiliare Alternativa Civica comunica che non prenderà parte alla seduta prevista per lunedì 16, con il titolo ’Il mondo che verrà’. "In giugno, su richiesta della minoranza, i consiglieri avevano votato all’unanimità la convocazione di un Consiglio aperto, assumendo un impegno chiaro, formale e condiviso da tutte le forze politiche presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

