Caso Audero scoppia la polemica dopo la decisione nei confronti dei tifosi dell’Inter | ecco cosa sta succedendo

La decisione di mantenere il settore ospiti nerazzurro contro il Sassuolo ha scatenato le polemiche. I tifosi dell’Inter si sono sentiti penalizzati e sono scoppiate proteste, mentre le autorità confermano la scelta. La questione diventa sempre più calda, con le reazioni che aumentano di ora in ora.

Caso Audero, alta tensione dopo la decisione nei confronti dell'Inter. Il settore ospiti contro il Sassuolo sarà ancora nerazzurro. Il motivo. Il panorama della giustizia sportiva italiana è scosso da una bufera che non accenna a placarsi, alimentata da quello che molti definiscono il caso Audero. L'episodio, che ha visto il portiere della Cremonese bersagliato dal lancio di un petardo durante il match contro l'Inter, sta sollevando interrogativi profondi sull'equità delle sanzioni inflitte, scatenando l'ira delle tifoserie di tutta Italia. La polemica sta divampando visto che il settore ospite in casa del Sassuolo sarà sempre nerazzurro visto il comunicato del club neroverde: «In merito alla gara Sassuolo-Inter, 24esima giornata di Serie A Enilive, il Sassuolo Calcio comunica che, secondo quanto comunicato in data odierna dal GOS, la vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) è ora consentita ma esclusivamente ai titolari di fidelity card dell'Inter NON residenti nella regione Lombardia – si legge nella nota del Sassuolo -.

Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’Inter dopo il petardo lanciato da Audero nel match contro la Cremonese.

