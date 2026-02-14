Scoperto a caricare in auto scatoloni di merce | denunciato per furto

Un uomo di 46 anni è stato denunciato dai carabinieri di Sant'Arpino mentre caricava scatoloni di merce nell’auto, perché sospettato di aver commesso un furto. Durante un controllo nella zona industriale di Carinaro, i militari hanno visto il sospetto mentre riempiva il veicolo con merce che sembrava non aver pagato. Il proprietario dell’azienda ha riferito che alcuni prodotti erano stati sottratti poco prima.

Il 46enne è stato scoperto dal titolare dell'azienda: sul posto sono intervenuti i carabinieri. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario Un 46enne è stato denunciato perché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Nell'ambito dei controlli messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, a Carinaro i militari dell'Arma appartenenti alla Stazione di Sant'Arpino, sono intervenuti nella zona industriale. L'uomo è stato sorpreso dal titolare di un'azienda mentre caricava nella propria autovettura alcuni scatoloni contenente merce sottratti poco prima.🔗 Leggi su Casertanews.it Non si ferma all'alt e provoca un incidente ad Alpignano, poi simula il furto dell'auto: scoperto e denunciato Un uomo ha causato un incidente in via Mazzini ad Alpignano il 28 gennaio. In auto con 1.100 euro di Parmigiano e salumi rubati, denunciato. La merce donata agli asili Marco Rossi è stato denunciato mentre viaggiava in auto con 1. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Riemerge a Gallipoli una nave romana carica di anfore; Finti corsi di formazione per ottenere 150mila euro e pagare i debiti, l'impresa scoperta dalla finanza: una denuncia VIDEO; Trovato al largo di Gallipoli il relitto di una nave romana carica di anfore; Carica drone con 5 cellulari, poi lo guida verso il carcere: 49enne denunciato. Hai un amico che non smette mai di caricare foto in palestra La scienza ha una notizia brutale per il suo ego. Uno studio dell’Università di Brunel a Londra ha analizzato centinaia di utenti e ha scoperto qualcosa di allarmante: chi documenta in modo ossessi facebook