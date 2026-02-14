Scoperta autodemolizione abusiva | denunciato il proprietario

Il proprietario di un'officina di autodemolizione a Licata è stato denunciato dopo che è stata scoperta un’attività di smaltimento illegale di veicoli e rifiuti speciali. La polizia ha trovato l’area utilizzata senza permesso, con pezzi di automobili abbandonati e rifiuti pericolosi lasciati in modo irregolare. È stato accertato che l’uomo gestiva la discarica senza rispettare le norme che regolano il trattamento di materiali pericolosi e non. La scoperta ha portato alla denuncia presso la Procura di Agrigento.

L'ipotesi di reato avanzata è: gestione illecita di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi in assenza di autorizzazione Gestione illecita di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi in assenza di autorizzazione. È per questa ipotesi di reato che un licatese è stato denunciato alla Procura di Agrigento. A farlo, dopo che in periferia è stata scoperta un'area di stoccaggio di auto e pezzi di auto realizzata abusivamente, sono stati i poliziotti del commissariato cittadino. Gli agenti, assieme all'Arpa di Agrigento, hanno effettuato un controllo - uno dei tanti - nell'autodemolizione e hanno, appunto, scoperto irregolarità e rischi.