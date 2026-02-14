Scontro tra vetture a Chions | ferite due persone grave una donna
Una donna è in gravi condizioni dopo uno scontro tra due auto a Chions, avvenuto sabato 14 febbraio. La collisione si è verificata lungo via Roma, dove le vetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna all’ospedale. Un’altra persona è rimasta ferita, ma in modo meno serio.
Il fatto è successo nella giornata di sabato 14 febbraio tra via Cividale e via Italia. Immediati i soccorsi Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di sabato 14 febbraio a Chions. Da quanto si apprende due auto si sono scontrate tra via Cividale e via Italia. Una di queste è poi finita contro un palo dell'illuminazione. A causare lo schianto potrebbe essere stata una mancata precedenza da parte di una delle vetture. Un automobilista, un 68enne residente a Chions, è rimasto illeso a seguito dell'impatto. Diverse, invece, sono le condizioni della coppia presente nell'altro veicolo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
