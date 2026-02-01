Scontro tra auto a Taranto 5 persone ferite | coinvolti due bambini uno è grave

Questa mattina a Taranto si è verificato un grave incidente sulla strada statale 7. Due auto, una Renault e una Lancia, si sono scontrate frontalmente. Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Uno dei bambini versa in condizioni gravi. I soccorritori sono intervenuti subito sul posto per prestare assistenza e portare i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Incidente sulla strada statale 7 a Taranto, nello scontro frontale tra una Renault e una Lancia sono rimaste ferite 5 persone. A bordo di una delle auto viaggiava una famiglia con due bambini. Uno è ricoverato in rianimazione, la prognosi è riservata.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

