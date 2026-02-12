Scontro tra autobus e auto in via Torbido | un ferito e traffico rallentato

Questa mattina a Verona, in via Torbido, un incidente tra un autobus e un’auto ha causato disagi e un ferito. Il traffico si è rapidamente bloccato, creando code e rallentamenti lungo tutta la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le cause dello scontro.

L'incidente si è verificato nella mattinata di giovedì e sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Verona, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica Traffico rallentato nella mattinata di giovedì in via Torbido, a Verona, a causa di un incidente stradale. Poco dopo le 8.30, una Citroen C3 avrebbe tentato una manovra di inversione a “U” all'altezza del distributore Al Risparmio, ma in quel momento sopraggiungeva un autobus doppio del servizio di trasporto pubblico, il cui conducente non è riuscito ad evitare la collisione. Una persona è rimasta ferita ed ha ricevuto le prime cure dal personale del 118 arrivato sul posto.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su via Torbido

