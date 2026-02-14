Un incidente avvenuto alle 16:20 tra Firenze Sud e Incisa ha causato la chiusura temporanea dell’A1 Milano-Napoli in entrambe le corsie, creando gravi disagi nel traffico pomeridiano. La collisione si è verificata al chilometro 308 e ha coinvolto almeno un veicolo, paralizzando il transito sull’autostrada. La polizia sta lavorando per riaprire il tratto il prima possibile e gestire la situazione.

Gravi disagi nel pomeriggio sull’ A1 Milano-Napoli. Intorno alle 16:20 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 308. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura in direzione Bologna. New Jersey spostati e traffico bloccato sulla A1 Milano-Napoli a Firenze sud. A seguito dell’impatto, alcuni new jersey centrali sono stati spostati sulla carreggiata opposta, in direzione Roma. Per questo motivo il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni. Al momento si registrano circa 3 chilometri di coda sia verso Bologna sia verso Roma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontro sull’A1 Milano-Napoli, autostrada chiusa a Firenze: la situazione

Un incidente sull'A1 tra Firenze sud e Incisa ha causato la chiusura temporanea del tratto alle 16:20, coinvolgendo un camion e provocando blocchi in entrambe le direzioni.

