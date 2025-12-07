Autostrada A1 | chiusa per due notti la stazione Firenze Impruneta

I percorsi alternativi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Impruneta

Approfondisci con queste news

Autostrada chiusa per ore con i viaggiatori sotto choc. Solidarietà tra i prigionieri dell'A14: «Un camionista ha scaldato il latte a un bimbo di 2 mesi»

Autostrada chiusa fino al 20 settembre, automobilisti nel panico

Autostrada A11: chiusa per una notte immissione sull’A1

Incidente in autostrada a Salerno: chiusa in direzione nord, uscita consigliata a Pontecagnano - facebook.com Vai su Facebook

Chiusure notturne sulla A1 Milano-Napoli: cosa c’è da sapere - Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle due notti di mercoledì 10 e ... Segnala legnanonews.com

A1, chiusa per tre notti la stazione Firenze Impruneta - Chiusa per lavori la stazione autostradale dell'A1 di Firenze Impruneta nelle notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 novembre ... Secondo sienafree.it

Tir in fiamme in A1 e autostrada chiusa verso sud: Italia spezzata in due all'altezza di Reggello - Italia spezzata in due lungo l'Autosole in direzione sud, nella giornata di lunedì 7 luglio, a causa dell'incendio di un Tir che ha costretto a chiudere la corsia verso Arezzo e Roma della grande ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it