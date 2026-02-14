Sconocchia commenta le parole di Mattarella | Orgogliosi che la musica popolare contemporanea sia stata riconosciuta come ricchezza culturale del Paese

Sconocchia ha commentato le dichiarazioni di Mattarella, affermando che il presidente ha riconosciuto il valore della musica popolare contemporanea come parte fondamentale della cultura nazionale. La sua affermazione arriva dopo che il capo dello Stato ha citato esempi di artisti locali durante un evento pubblico, sottolineando come questa musica rifletta le radici e le tradizioni di molte comunità italiane.

ROMA – «Siamo orgogliosi delle parole del Presidente Sergio Mattarella, che ha riconosciuto nella musica popolare contemporanea un elemento decisivo non solo per la vita quotidiana delle persone, ma anche per la ricchezza culturale del nostro Paese. AssoConcerti lavora da sempre per affermarne il valore, consapevole del ruolo centrale che questo patrimonio svolge nella nostra identità nazionale». Con queste parole il presidente di AssoConcerti, Bruno Sconocchia, ha espresso il proprio apprezzamento per il discorso del Capo dello Stato che, in occasione del primo incontro al Palazzo del Quirinale con i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, ha sottolineato come «la musica leggera, la musica popolare è un grande contributo che viene dato alla vita e al patrimonio culturale del nostro Paese».