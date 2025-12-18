Fondo per la musica popolare contemporanea Sconocchia AssoConcerti | Soddisfatti per l’approvazione in Commissione Bilancio

L’approvazione in Commissione Bilancio dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2026 rappresenta un traguardo importante per il sostegno alla musica popolare contemporanea. Bruno Sconocchia, presidente di AssoConcerti, esprime soddisfazione per questo passo avanti, che mira a creare un fondo dedicato allo sviluppo, alla promozione e alla competitività del sistema musicale italiano. Un risultato che apre nuove opportunità per il settore musicale nel nostro Paese.

ROMA – “L’approvazione, avvenuta questa notte in Commissione Bilancio dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2026, rappresenta un ulteriore passo avanti per cui esprimiamo la nostra soddisfazione”, dichiara Bruno Sconocchia, presidente di AssoConcerti, commentando i progressi dell’iter relativo all’emendamento destinato alla costituzione di un “Fondo per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano”, presentato dai senatori Paolo Marcheschi e Matteo Gelmetti. “Siamo molto vicini a raggiungere un risultato storico per il settore della musica popolare contemporanea dal vivo, e ci auguriamo che si prosegua su questa strada fino al via libera definitivo dell’Aula, rendendolo legge a decorrere dal 2026”, aggiunge Sconocchia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

