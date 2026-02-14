Scintille sul ghiaccio di Milano-Cortina Fontana risponde a Sighel | Le polemiche non meritano la mia attenzione

Andrea Fontana ha reagito alle critiche di Federico Sighel sulla gestione della squadra azzurra di short track, durante una conferenza stampa a Milano-Cortina. Sighel aveva espresso dubbi sulla direzione tecnica e sui risultati recenti, sollevando un dibattito tra gli appassionati. Fontana ha risposto con fermezza, affermando che le polemiche non meritano il suo tempo e concentrandosi invece sull’allenamento dei giovani atleti. Durante l’incontro, si è notato un certo nervosismo tra i due, mentre i membri dello staff cercavano di mantenere la calma.

Botta e risposta tra la leggenda dello short track e il giovane campione sulla gestione del gruppo azzurro Il clima. Il clima olimpico di Milano-Cortina si scalda per un acceso confronto a distanza tra le due stelle polari del pattinaggio italiano. Arianna Fontana, fresca di un argento nei 500 metri che arricchisce un palmarès leggendario, ha deciso di rompere il silenzio dopo le pesanti critiche ricevute dal collega Pietro Sighel. La tensione tra i due campioni svela un retroscena complesso, fatto di scelte individuali e visioni opposte sulla vita di squadra che da anni agitano l'ambiente dello short track nazionale.