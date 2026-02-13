Fontana risponde a Sighel | Non merita attenzione Sono rimasta perché

Arianna Fontana ha deciso di rispondere a Pietro Sighel, definendolo inattendibile, dopo che lui aveva dichiarato di non conoscere bene la sua carriera. La campionessa di short track, vincitrice dell’argento nei 500 metri alle Olimpiadi, ha scelto di restare in Italia nonostante le opportunità all’estero, motivando la sua scelta con l’amore per la sua famiglia e la squadra locale. Sighel aveva espresso dubbi sulla sua conoscenza di Fontana, ma lei ha sottolineato di aver scelto di restare per motivi personali e per portare avanti il suo percorso nel paese che ama.

Dopo l'argento conquistato nei 500 metri, Arianna Fontana ha voluto commentare le parole di Pietro Sighel, che negli scorsi giorni aveva detto di non conoscere bene la campionessa per via della sua scelta di allenarsi all'estero.

Arianna Fontana ha risposto con freddezza e indifferenza alle accuse di Pietro Sighel, pronunciate durante le Olimpiadi di Milano Cortina, dove il suo compagno di staffetta ha detto che non merita assolutamente la sua attenzione.

Arianna Fontana ha battuto Martina Sighel nella finale dei 500 metri di short track ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, conquistando la medaglia d’argento e scatenando l’ira della collega.

