Olimpiadi 2026 Arianna Fontana | Parole Sighel? Non meritano la mia attenzione

Arianna Fontana risponde alle parole di Pietro Sighel con freddezza. Il pattinatore azzurro aveva criticato la sua medaglia d’argento nei 500 metri a Milano Cortina 2026. Fontana, con il volto ancora segnato dall’emozione, sottolinea che le sue parole non meritano attenzione. La campionessa, conosciuta per la sua determinazione, si concentra ora sulla prossima sfida. Sighel aveva fatto commenti duri, ma lei preferisce ignorarli. La medaglia d’argento rimane il suo riconoscimento più importante.

Arianna Fontana, fresca di medaglia di argento nei 500 m dello short track femminile a Milano Cortina 2026, commenta le dichiarazioni del pattinatore azzurro Pietro Sighel che la riguardano. Le polemiche “non meritano la mia attenzione. Se non avessi voluto far parte della squadra non mi sarebbe interessato fermarmi a Bormio e allenarmi con loro in vista delle staffette e me ne sarei restata all’estero”, ha dichiarato la campionessa a margine della sua visita a Casa Italia a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Arianna Fontana ha risposto con freddezza e indifferenza alle accuse di Pietro Sighel, pronunciate durante le Olimpiadi di Milano Cortina, dove il suo compagno di staffetta ha detto che non merita assolutamente la sua attenzione.

