Sci di fondo oggi Olimpiadi 2026 | orario staffetta femminile tv streaming pettorali di partenza

La staffetta femminile di sci di fondo si svolge oggi, sabato 14 febbraio, sulle piste della Val di Fiemme, dopo che il maltempo ha spostato la gara di alcune ore. La competizione inizia alle 12.00 e coinvolge le atlete con i pettorali di partenza numerati, pronti a sfidarsi sotto il cielo grigio e le temperature rigide. La diretta sarà trasmessa in TV e disponibile anche in streaming online.

Oggi, sabato 14 febbraio (dalle ore 12.00), si terrà sulle nevi della Val di Fiemme la staffetta femminile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il pronostico della vigilia è tutto in favore della Svezia, che ha le carte in regola per dominare anche questa 4×7,5 km dopo aver dettato legge nelle prime gare individuali femminili della rassegna a cinque cerchi. Linn Svahn, Ebba Andeon, Frida Karlsson e Jonna Sundling sono favorite per vincere in solitaria la gara odierna davanti alla Norvegia, candidata alla piazza d'onore ma da non sottovalutare anche in ottica successo se dovessero verificarsi alcune circostanze favorevoli.