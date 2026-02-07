Sci di fondo oggi Olimpiadi 2026 | orario skiathlon femminile tv streaming pettorali di partenza

Oggi si accendono i riflettori sullo skiathlon femminile di Milano Cortina 2026. La gara inizia alle 13, con le atlete pronte a darsi battaglia per il podio. La diretta si può seguire in tv o streaming, mentre i pettorali di partenza sono già stati distribuiti. È il primo grande momento di questa edizione olimpica, e gli appassionati aspettano trepidanti di vedere chi si aggiudicherà le medaglie.

Entra nel vivo finalmente il programma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con lo skiathlon femminile che assegna oggi (dalle ore 13.00) le prime medaglie dello sci di fondo in questa edizione della rassegna a cinque cerchi sulle nevi della Val di Fiemme. La gara, con partenza di massa, è divisa sostanzialmente in due segmenti: i primi 10 km in tecnica classica e a seguire altri 10 km in tecnica libera. Difficile indicare una singola favorita per la vittoria, ma tra le pretendenti alla medaglia d’oro possiamo citare in primis la statunitense Jessie Diggins oltre alle svedesi Ebba Andeon, Frida Karlsson, Moa Ilar e Jonna Sundling e le norvegesi Karoline Simpson-Larsen, Astrid Oeyre Slind e Heidi Weng. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani parte ufficialmente lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si sono svolte le prime prove di discesa libera maschile e femminile nello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

