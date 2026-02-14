Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in diretta | ultima occasione per Odermatt Vinatzer cerca il riscatto
Matteo Odermatt affronta oggi il gigante maschile di Bormio, una delle ultime chance per ottenere punti importanti in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mentre Vinatzer cerca di riscattarsi dopo una stagione difficile. La gara si svolge su piste impegnative, con tracciati tecnici e discese veloci che mettono alla prova gli atleti.
Il gigante maschile di sci alpino in programma a bormio, inserito nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, propone una giornata di gara distinta in due manche: la prima alle 10.00 e la seconda con inversione dei migliori 30 atleti alle 13.30. al cancelletto di partenza nella prima batteria ci saranno quattro azzurri: Alex Vinatzer (pettorale 12), Luca De Aliprandini (pettorale 21), Tobias Kastlunger (pettorale 30) e Giovanni Franzoni (pettorale 31). La manifestazione vede in campo 81 atleti provenienti da 62 paesi. Tra i protagonisti internazionali spiccano la squadra elvetica con Marco Odermatt, Loic Meillard, Thomas Tumler e Luca Aerni, mentre tra i partecipanti arriva anche il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca il riscatto, De Aliprandini si gioca le Olimpiadi
Benvenuti alla diretta del gigante di Adelboden, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026.
Sci alpino, Odermatt pronto a fare la storia ad Adelboden. Vinatzer cerca conferme in gigante e riscatto in slalom
La tappa di Adelboden, nota come l’“Università del gigante”, accoglie la Coppa del Mondo maschile di sci alpino.
