Matteo Odermatt affronta oggi il gigante maschile di Bormio, una delle ultime chance per ottenere punti importanti in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mentre Vinatzer cerca di riscattarsi dopo una stagione difficile. La gara si svolge su piste impegnative, con tracciati tecnici e discese veloci che mettono alla prova gli atleti.

Il gigante maschile di sci alpino in programma a bormio, inserito nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, propone una giornata di gara distinta in due manche: la prima alle 10.00 e la seconda con inversione dei migliori 30 atleti alle 13.30. al cancelletto di partenza nella prima batteria ci saranno quattro azzurri: Alex Vinatzer (pettorale 12), Luca De Aliprandini (pettorale 21), Tobias Kastlunger (pettorale 30) e Giovanni Franzoni (pettorale 31). La manifestazione vede in campo 81 atleti provenienti da 62 paesi. Tra i protagonisti internazionali spiccano la squadra elvetica con Marco Odermatt, Loic Meillard, Thomas Tumler e Luca Aerni, mentre tra i partecipanti arriva anche il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in diretta: ultima occasione per Odermatt, Vinatzer cerca il riscatto

Benvenuti alla diretta del gigante di Adelboden, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026.

La tappa di Adelboden, nota come l’“Università del gigante”, accoglie la Coppa del Mondo maschile di sci alpino.

