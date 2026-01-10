LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | Vinatzer cerca il riscatto De Aliprandini si gioca le Olimpiadi

Benvenuti alla diretta del gigante di Adelboden, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Seguiremo le performances di atleti come Vinatzer e De Aliprandini, protagonisti di questa tappa cruciale. La prima manche è prevista alle ore 10, con aggiornamenti in tempo reale su risultati e classifiche. Restate con noi per tutte le novità di questa competizione in Svizzera.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante di Adelboden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante maschile in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 70 atleti da 25 Paesi. Seconda manche, con inversione dei migliori 30, dalle ore 13.30. In casa Italia saranno sei gli azzurri al via nella prima manche della gara odierna sui 70 totali al cancelletto di partenza: Alex Vinatzer partirà col 10, Luca De Aliprandini col 19, Filippo Della Vite col 27, Giovanni Franzoni col 47, Tobias Kastlunger col 58 ed Simon Talacci col 65.

