sci alpino odermatt pronto a fare la storia ad adelboden vinatzer cerca conferme in gigante e riscatto in slalom

La tappa di Adelboden, nota come l’“Università del gigante”, accoglie la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Odermatt punta a conquistare un risultato importante, mentre Vinatzer cerca conferme nel gigante e un riscatto nello slalom. Un appuntamento fondamentale per gli atleti, in un contesto che premia tecnica e costanza.

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in una delle sue località storiche, definita l’Università del gigante. Si parla ovviamente di Adelboden con una due giorni dedicate ovviamente alle prove tecniche. Nella mitica località svizzera si disputerà proprio un gigante (sabato) e poi uno slalom (domenica). Marco Odermatt è pronto a scrivere un’altra pagina della storia dello sci alpino. Lo svizzero, infatti, potrebbe diventare il primo atleta di sempre a vincere per cinque volte consecutive il gigante di Adelboden. Al momento il campione elvetico è fermo a quattro come una leggenda di questo sport come Ingemar Stenmark. 🔗 Leggi su Oasport.it

