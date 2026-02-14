Sci alpino femminile Olimpiadi 2026 | orari TV programma e diretta streaming

Il gigante femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, dove le atlete si preparano a sfidarsi in una gara cruciale. La competizione si avvicina e gli appassionati già cercano informazioni su orari e dirette streaming. La prima manche è prevista per il mattino, con un’attenzione particolare alle condizioni della neve.

Il gigante femminile alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 prende forma sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, offrendo una sfida decisiva tra le migliori slalomatrici del mondo. L'attenzione è rivolta al programma, agli orari di partenza e alla copertura televisiva e streaming, con una nazionale italiana che punta a confermarsi tra le protagoniste della manifestazione. Il gigante si sviluppa su due manches. La prima prova è fissata alle ore 10:00 e la seconda alle ore 13:30. L'evento si concentra sulla giornata di sabato 14 febbraio con le due manche, e continua il giorno successivo, domenica 15 febbraio, per assegnare la medaglia olimpica tra le porte larghe. L'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri.