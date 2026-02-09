Sci alpino femminile alle Olimpiadi 2026 | orari tv e streaming della combinata a squadre

Venerdì si tiene la combinata a squadre femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La gara si svolge in un formato nuovo, pensato per rendere più coinvolgente lo spettacolo. Gli appassionati potranno seguirla in diretta sia in tv che in streaming, con orari pronti a essere comunicati. La competizione promette emozioni, con le squadre che scendono in pista per conquistare il podio.

Il programma olimpico di sci alpino si continua con la combinata a squadre femminile, una formula nuova pensata per trasformare una disciplina tipicamente individuale in una sfida collettiva tra nazioni. Sulla pista Olympia delle Tofane, a Cortina d’Ampezzo, si disputerà una giornata interamente dedicata a una combinata che somma i tempi di due prove: discesa libera e slalom, con la classifica generale che determina le medaglie in palio. Le dinamiche della gara favoriscono l’efficienza tra velociste e specialiste delle discipline tecniche, mettendo a confronto tattiche di squadra e riflessi individuali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

