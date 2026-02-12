Vertice Ue l’asse con Berlino conviene all’Italia? Meloni-Tafazzi su eurobond e aiuti di Stato

Questa mattina si sono incontrati a Bruxelles i capi di stato e di governo europei per discutere delle prossime strategie economiche. Tra i temi principali, l’Italia ha espresso dubbi sugli eurobond, preferendo invece spingere su una deregolamentazione più forte e sugli aiuti di Stato. Meloni ha chiarito che il nostro paese non è favorevole a condividere il debito europeo, ma vuole più margine per intervenire con aiuti diretti alle imprese. La discussione si fa rovente, soprattutto sul limite alla “preferenza europea” negli appalti pubblici, che il governo

No agli eurobond, sì a una deregulation spinta, più spazio agli aiuti di Stato, limiti alla “preferenza europea” negli appalti pubblici. Sono i punti cardine della piattaforma Meloni-Merz per il vertice europeo informale di Alden Biesen, preceduto mercoledì da un amichevole incontro tra Ursula von der Leyen e 1.300 aziende europee energivore che è stato la dimostrazione plastica di quanto l’agenza della Commissione Ue sia plasmata da quella della grande industria. A sorprendere, leggendo il non paper di Italia e Germania firmato anche dal Belgio padrone di casa e passando in rassegna le dichiarazioni dei leader, è però quanto alcuni punti siano tanto sensati per Berlino quanto sfavorevoli per Roma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La proposta di Macron sugli eurobond è stata bocciata da Berlino, segnando un’altra frattura tra i paesi europei.

Giorgia Meloni lavora per rafforzare l’alleanza con Friedrich Merz, leader della CDU tedesca.

