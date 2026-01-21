Il Board of Peace è incompatibile con la Costituzione italiana | Meloni declinerà l’invito di Trump

Il governo italiano ha comunicato che non parteciperà alla costituzione del Board of Peace, il Comitato per la Pace promosso dagli Stati Uniti e guidato da Donald Trump. Questa decisione riflette l’incompatibilità dell’iniziativa con i principi della Costituzione italiana. La posizione di Roma evidenzia un approccio di neutralità e rispetto delle normative nazionali, mantenendo l’indipendenza nelle scelte di politica estera.

Board of Peace, no di Meloni a Trump: l’Italia non aderirà. L’Italia non entrerà a far parte del Board of Peace, il Comitato per la Pace che si sta costituendo su iniziativa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo indiscrezioni di stampa, il Governo Meloni è orientato a declinare l’invito ad aderire pervenuto dalla Casa Bianca. Alla base del rifiuto ci sono valutazioni sulla possibilità incompatibilità fra l’ingresso nel Comitato e la Costituzione italiana. La cerimonia di costituzione del Board of Peace è prevista per domani, 22 gennaio 2026, nel contesto del World Economic Forum che riunisce i grandi della Terra a Davos, in Svizzera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il Board of Peace è incompatibile con la Costituzione italiana: Meloni declinerà l’invito di Trump Board of Peace, Netanyahu accetta l’invito di TrumpIl 21 gennaio, durante il World Economic Forum di Davos, si terrà la cerimonia di firma del Board of Peace, istituito da Donald Trump per monitorare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e favorire la risoluzione dei conflitti internazionali. Netanyahu accetta l'invito di Trump: entrerà nel Board of peaceBenjamin Netanyahu ha accettato l'invito di Donald Trump a entrare nel “Board of Peace”, un organismo internazionale dedicato a supervisionare il cessate il fuoco a Gaza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Il Board of Peace annunciato dal presidente Donald Trump; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump; Un Board of Peace senza Peace; Il Board of Peace sostituirà una parte delle Nazioni Unite?. Board of Peace, Netanyahu accetta l'invito di Trump mentre altri leader restano dubbiosi (i si sono 9 su 52)Si moltiplicano gli inviti al Board of Peace promosso da Donald Trump, ma cresce parallelamente anche la prudenza. L’iniziativa viene giudicata da più parti quanto meno azzardata. msn.com Board of Peace, Netanyahu accetta l’invito di Trump. Sì anche di Argentina e Azerbaigian. Il Brasile temporeggiaIl primo ministro israeliano ha accettato l'invito al Consiglio per la ricostruzione di Gaza. Il Brasile di Lula prende tempo ... ilfattoquotidiano.it . @paolomieli: "Si sfilano tutti dal "Board of Peace", persino Meloni non sembra voler più partecipare dopo aver fatto trapelare la soddisfazione per essere stata invitata. Pagare un miliardo di dollari per andare a fare l'adulatore di Trump non conviene neanche x.com Netanyahu accetta l'invito a entrare nel Board of Peace facebook

