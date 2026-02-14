Schlein a Napoli | No ai metal detector nelle scuole Meglio gli psicologi

Elly Schlein è arrivata a Napoli per parlare di sicurezza nelle scuole e ha deciso di criticare l'uso dei metal detector, che considera inutili. La leader del Partito Democratico ha sottolineato che è più utile mettere a disposizione degli studenti professionisti come gli psicologi, invece di affidarsi a strumenti che non risolvono i problemi. Durante il suo intervento, ha ricordato come spesso le tensioni nelle scuole aumentano quando si tenta di controllare i giovani con metodi repressivi.

"Difendere la scuola vuol dire ascoltare la voce, anche quando critica, degli studenti e delle studentesse anziché avere solo l'ossessione reprimerne il dissenso, a volte anche con l'uso della forza. L'approccio securitario è una scelta politica di questo governo ed è sbagliata e noi critichiamo l'approccio repressivo, deleterio e insufficiente che mette solo il metal detector all'entrata delle scuole". Lo ha detto dal palco dell'iniziativa a Napoli "L'Italia che coltiva i saperi", la segreteria del Pd, Elly Schlein. "La scelta politica di questo governo è sbagliata.