Schlein a Napoli | No ai metal detector nelle scuole Meglio gli psicologi

Da napolitoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein è arrivata a Napoli per parlare di sicurezza nelle scuole e ha deciso di criticare l'uso dei metal detector, che considera inutili. La leader del Partito Democratico ha sottolineato che è più utile mettere a disposizione degli studenti professionisti come gli psicologi, invece di affidarsi a strumenti che non risolvono i problemi. Durante il suo intervento, ha ricordato come spesso le tensioni nelle scuole aumentano quando si tenta di controllare i giovani con metodi repressivi.

“Difendere la scuola vuol dire ascoltare la voce, anche quando critica, degli studenti e delle studentesse anziché avere solo l'ossessione reprimerne il dissenso, a volte anche con l'uso della forza. L'approccio securitario è una scelta politica di questo governo ed è sbagliata e noi critichiamo l'approccio repressivo, deleterio e insufficiente che mette solo il metal detector all'entrata delle scuole”. Lo ha detto dal palco dell'iniziativa a Napoli "L'Italia che coltiva i saperi", la segreteria del Pd, Elly Schlein. “La scelta politica di questo governo è sbagliata.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Stefani apre ai metal detector nelle scuole: «Mappare gli istituti più a rischio»

Stefani annuncia l’installazione di metal detector nelle scuole, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza negli istituti più a rischio.

Metal detector nelle scuole, il prefetto di Napoli: “Misura efficace e deterrente”

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, sostiene l’uso dei metal detector nelle scuole.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: L’Italia che coltiva i saperi – Napoli, 13 e 14 Febbraio 2026; Schlein a Napoli costruisce l’agenda Sud. Gelo Pd su De Luca a Salerno; Schlein: la scommessa sul No al referendum verso le elezioni politiche e il congresso; Elly Schlein, da oggi la due giorni in città: tour d’ascolto ma c’è il nodo Salerno.

schlein a napoli noElly Schlein, da oggi la due giorni in città: tour d’ascolto ma c’è il nodo SalernoUna due giorni dem a Napoli (oggi e domani) con la segretaria Elly Schlein che torna dopo appena un paio di settimane. E se l’ultima volta era una giornata organizzata dal gruppo ... ilmattino.it

schlein a napoli noElly Schlein incontra i lavoratori Transnova: «Saremo sempre con voi»Ieri i 53 operai della Trasnova di Pomigliano hanno ricevuto la lettera dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo. Con loro hanno subito lo stesso provvedimento oltre ... ilmattino.it