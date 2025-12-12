Villa Guardia schianto nella notte | quattro giovanissimi feriti uno in codice rosso

Nella notte di ieri, a Villa Guardia, si è verificato un grave incidente stradale lungo via per Casarico. Quattro giovani sono rimasti feriti, con uno in condizioni critiche e in codice rosso. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha consentito di prestare le prime cure sul luogo dell’incidente.

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Villa Guardia, lungo via per Casarico. L’allarme è scattato alle 23.14 per uno schianto contro un ostacolo che ha coinvolto quattro ragazzi, tutti molto giovani.Secondo le prime informazioni riportate su Areu, si tratta di quattro ragazzi di 15, 16. 🔗 Leggi su Quicomo.it

